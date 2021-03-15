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Siyaset Adana'nın Seyhan İlçe Belediye Başkanı'nın eşi, koronavirüsten hayatını kaybetti
Siyaset

Adana'nın Seyhan İlçe Belediye Başkanı'nın eşi, koronavirüsten hayatını kaybetti

Adana'nın Seyhan İlçe Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın bir süredir koronavirüs tedavisi gören eşi Nesrin Akay, hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 22:53:00 -
Adana'nın Seyhan İlçe Belediye Başkanı'nın eşi, koronavirüsten hayatını kaybetti

Adana'nın Seyhan İlçe Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın 70 yaşındaki eşi Nesrin Akay, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Koronavirüs tedavisi görüyordu

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın eşi Nesrin Akay, 92 önce yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandı. Durumu ağırlaşan Akay, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Nesrin Akay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nesrin Akay'ın cenazesinin yarın ikindi namazını müteakip Kabasakal Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

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