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Adana’nın dört bir yanında peyzaj düzenleme çalışmaları sürüyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri kent genelinde spor sahaları, parklar, orta refüjler, film setleri gibi alanlarda çimlendirme, budama ve çiçeklendirme çalışmalarını sürdürüyor.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:24
Adana’nın dört bir yanında peyzaj düzenleme çalışmaları sürüyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri kent genelinde spor sahaları, parklar, orta refüjler, film setleri gibi alanlarda çimlendirme, budama ve çiçeklendirme çalışmalarını sürdürüyor.


Adna Büyükşehir Belediyesi ekipleri Adana Demirspor, Kürkçüler, Ceyhan Mangıt, Gülpınar Mahalleleri ile Güney Park, Güney Yıldızı, Vefa ve Susar Kardeşler futbol sahalarında ıslah ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca “Bir Zamanlar Çukurova” dizisinin film setinde de çim biçme ve çimlendirme çalışmalarını sürdürüyor.


Adana’nın estetiğini korumak için peyzaj çakışmalarını sürdüren ekipler, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Abidin_Dino">Abidin Dino Caddesi ve Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda da budama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca 6. Kolordu Komutanlığı önü, 19 Mayıs Parkı, Merkez Camii içi, Solaklı Atatürk Bulvarı, Devlet Bahçeli Bulvarı başta olmak üzere pek çok bulvar ve caddede peyzaj düzenlemesi yaptı.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:24
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