Adanalı iş adamı 200 bin maske dağıttı

Adana’da Mustafa Arslan adlı iş adamı, korona virüs nedeniyle il genelinde 200 bin maske dağıttı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle maske takmak zorunlu hale geldi. Genç iş insanı Mustafa Arslan ise Adana genelinde 200 bin maske dağıttı. İlçeleri de gezerek maske dağıtan Arslan, hedefinin 1 milyon maske dağıtmak olduğunu belirterek, “Halkımızı geziyoruz. Esnaflarımızı geziyoruz. Hedefimiz tüm kent genelinde 1 milyon maske dağıtmak. Elimizden gelen hizmeti hem devletimize, hem de milletimize vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.