  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adanalı iş adamı 200 bin maske dağıttı

Adana’da Mustafa Arslan adlı iş adamı, korona virüs nedeniyle il genelinde 200 bin maske dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 12:43:56 -
Adanalı iş adamı 200 bin maske dağıttı

Adana’da Mustafa Arslan adlı iş adamı, korona virüs nedeniyle il genelinde 200 bin maske dağıttı.


Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle maske takmak zorunlu hale geldi. Genç iş insanı Mustafa Arslan ise Adana genelinde 200 bin maske dağıttı. İlçeleri de gezerek maske dağıtan Arslan, hedefinin 1 milyon maske dağıtmak olduğunu belirterek, “Halkımızı geziyoruz. Esnaflarımızı geziyoruz. Hedefimiz tüm kent genelinde 1 milyon maske dağıtmak. Elimizden gelen hizmeti hem devletimize, hem de milletimize vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı