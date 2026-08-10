Adana’dan dünyaya açılmak isteyen firmalara stratejik destek

Adana’da sanayicilerin dış pazarlarda daha güçlü hareket edebilmesi için kapsamlı bir destek modeli uygulanıyor.

AOSB, üretim altyapısını güçlendiren yatırımlarının yanı sıra, bilgi odaklı hizmetleriyle de sanayicilerinin rekabet gücünü artırmayı sürdürüyor. Dış Ticaret İstihbarat Merkezi de bu vizyon doğrultusunda, firmaların uluslararası ticarette daha sağlam adımlarla ilerlemelerine katkı sağlayan stratejik bir merkez olarak hizmet veriyor. Dış Ticaret İstihbarat Merkezi (DTİM), firmalara ihracat ve ithalat süreçlerinde ihtiyaç duydukları stratejik bilgi ve analiz desteğini sunarak dış ticarette doğru kararların alınmasına katkı sağlıyor. AOSB Kamu Kampüsü bünyesindeki Proje Destek Birimi çatısı altında faaliyet gösteren merkez, hedef pazar belirlemeden müşteri araştırmalarına, tedarikçi analizlerinden sektörel raporlamaya kadar geniş kapsamlı hizmetleriyle işletmelerin uluslararası pazarlara daha güçlü hazırlanmasına destek veriyor.

DTİM, firmaların ürün ve hizmetlerine en uygun ihracat pazarlarını kapsamlı analizlerle belirliyor. Ülke, sektör ve ürün bazında hazırlanan raporlar sayesinde işletmeler, yüksek potansiyel taşıyan pazarlara yönelme imkânı bulurken, hedef müşteri araştırmalarıyla da doğru alıcılara daha hızlı ulaşabiliyor. Bu çalışmalar, firmaların ihracat faaliyetlerini planlı ve sürdürülebilir bir anlayışla yürütmelerine katkı sağlarken, yeni iş bağlantılarının kurulmasını da kolaylaştırıyor.

Merkez, ithalat süreçlerinde de sanayicilere önemli avantajlar sunuyor. Uluslararası pazarlardaki güvenilir ve maliyet açısından uygun tedarikçilerin analiz edilmesiyle firmalar, ihtiyaç duydukları ürün ve hammaddelere daha güvenli ve verimli şekilde ulaşabiliyor. Hazırlanan profesyonel raporlar sayesinde işletmeler, tedarik süreçlerini daha sağlıklı planlayabiliyor, maliyetlerini optimize ederken üretim süreçlerinde de sürdürülebilirliği güçlendirebiliyor.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, Dış Ticaret İstihbarat Merkezi’nin sanayicilerin küresel pazarlardaki başarısına katkı sağlayacak önemli bir hizmet olduğunu belirterek, merkezin dış ticaret süreçlerinde güvenilir bilgiye erişimi kolaylaştırdığını ifade etti. Akpınar, firmaların yalnızca üretim gücüyle değil, doğru bilgi ve doğru stratejiyle de rekabet edebildiğine dikkat çekerek, AOSB olarak sanayicilerin uluslararası pazarlardaki başarılarını destekleyen projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydetti. Ersin Akpınar, DTİM’in sunduğu analiz ve raporlama hizmetleriyle işletmelerin yeni pazarlara daha bilinçli açılmalarını, doğru iş ortaklarına ulaşmalarını ve dış ticaret süreçlerini daha güçlü bir altyapıyla yönetmelerini hedeflediklerini vurguladı.