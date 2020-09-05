  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'daki silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
Aktüel

Adana'daki silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-05 16:21:17 -
Adana'daki silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

ADANA (AA) - Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde 3 Eylül'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan ve önce özel bir hastaneye ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan H.G, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

H.G'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Dağlıoğlu Mahallesi'nde 3 Eylül'de iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, olayda H.G. ağır yaralanmıştı.

Yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan H.G, burada yapılan müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
200 kişinin bulunduğu camide feci olay!
Dünya

200 kişinin bulunduğu camide feci olay!

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bulunan bir camide çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, en az 50 kişi yaralandı. ..
Çakal Carlos’tan olay sözler: Türkiye Katar'da buna engel oldu
Dünya

Çakal Carlos’tan olay sözler: Türkiye Katar'da buna engel oldu

Baran dergisi yazarı Çakal Carlos, haftalık yazısında, BAE-İsrail anlaşmasına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.
4 Eylül korona bilançosu açıklandı
Korona Virüs

4 Eylül korona bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 53 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 6 bin 564 oldu. 1612 kişiye daha koronavirüs ta..
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı