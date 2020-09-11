Adana'daki orman yangınına havadan müdahaleye ara verildi
ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye, havanın kararması nedeniyle ara verildi.
Önceki gün öğlen saatlerinde Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yangına 6 helikopter, yangın söndürme uçağı, 53 arazöz, 18 su tankı, iş makineleri ile 400 personel müdahale ediyor.
Havanın kararması üzerine yangına havadan müdahaleye ara verildi. Ekiplerin karadan müdahalesi ise devam ediyor.