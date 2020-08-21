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Aktüel Adana'daki cinayet davasında karar
Aktüel

Adana'daki cinayet davasında karar

Yeniakit Publisher
2020-08-21 17:38:43 -
Adana'daki cinayet davasında karar

ADANA (AA) - Adana'da, bir kişinin darbedilip ardından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Nihat Y, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. Olaya karıştıkları iddiasıyla tutuksuz yargılanan 15 sanık ise duruşmaya gelmedi.

Nihat Y, savunmasında, cinayeti planlamadığını iddia ederek, "Maktulün tahriklerini sürdürmesi üzerine kendisiyle görüşmeye gittim. Bana küfür edince üzerimdeki tabancayla ateş ettim." dedi.

Mahkeme heyeti "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanığın cezasını, "cinayeti haksız tahrik altında işlediği ve duruşmadaki iyi hali" gerekçesiyle 15 yıla indirdi. Sanığa "silah bulundurma" suçundan da 1 yıl 8 ay ceza veren heyet, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Cinayet suçundan beraat eden tutuksuz sanıklardan 6'sına "suçluyu kayırma" suçundan 3 bin 600'er lira, bir sanığa da 600 lira ceza verildi. Diğer sanıklar ise beraat etti.

Merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde, 3 Aralık 2017'de vatandaşlarca portakal bahçesinde cesedi bulunan ve cinayete kurban gittiği belirlenen Serdar Ağırağaç'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden Nihat Y. cinayet zanlısı olarak tutuklanmıştı.

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