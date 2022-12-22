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Yerel Adana'daki Armutoluğu Yaylası beyaz örtüyle kaplandı
Yerel

Adana'daki Armutoluğu Yaylası beyaz örtüyle kaplandı

Adana'nın Pozantı ilçesindeki Armutoluğu Yaylası, kar yağışıyla beyaza büründü.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 10:31:00 -
Adana'daki Armutoluğu Yaylası beyaz örtüyle kaplandı

Doğal güzellikleri, kamp alanları ve yürüyüş yollarıyla öne çıkan yaylada kar etkisini sürdürdü.

Yağışla, çoğunluğunu çam, sedir ve katran ağaçlarının oluşturduğu bitki örtüsü, beyaz örtüyle kaplandı.

Pozantı Kaymakam Vekili Fatih Karamahmut ve Belediye Başkanı Mustafa Çay da bölgedeki yol çalışmalarını inceledi.

Çay, AA muhabirine, beyaz örtünün yaylaya güzellik kattığını söyleyerek, vatandaşları bölgeyi gezmeye davet etti.

Yayladaki kış güzellikleri dronla görüntülendi.

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