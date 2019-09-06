Adana’daki araç dolandırıcılığında 4 tutuklama

Adana’da hasarlı araç ihalesi bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 9 zanlıdan 4’ü tutuklanırken, 5 denetimli olarak serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bir internet sitesi üzerinden uygun fiyatla hasarlı araç ihalesi yapıldığını söyleyerek vatandaşları dolandırdığı iddia edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Emniyet güçlerinin 6 aylık teknik takibi sonucu hasarlı araç ihalesi bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 3’ü kadın toplam 9 kişi önceki gün Adana, Kozan ve Feke’de 10 ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonla gözaltınaalınmıştı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 zanlı geniş güvenlik önlemleri altında Kozan Adliyesine sevk edilmişti. Savcılık tarafından ifadeleri alınan zanlılardan 3’ü kadın toplam 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 zanlı ise tutuklanarak Kozan Kapalı cezaevine gönderildi.