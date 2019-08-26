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Adana'daki 4 milyon 795 bin avroluk hırsızlık kamerada

Banka ve kurumlar arası para transferi gerçekleştiren firmadan nakil için yükleme yapıldığı sırada güvenlik şefinin 4 milyon 795 bin avronun bulunduğu iki çuvalla kaçma anı ile saklandığı evde yakalanmasına ilişkin yeni fotoğraf ve görüntülere ulaşıldı

26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:51
Adana'daki 4 milyon 795 bin avroluk hırsızlık kamerada

ADANA (AA) - Adana'da banka ve kurumlar arası para transferi gerçekleştiren firmadan nakil için yükleme yapıldığı sırada güvenlik sorumlusunun 4 milyon 795 bin avroyu çalıp anlaştığı kişilerin aracına binerek kaçması ve saklandığı adreste yakalanmasıyla ilgili yeni fotoğraf ve görüntüler ortaya çıktı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, güvenlik şefi Burak E'nin anlaştığı kişiler, beyaz renkli lüks araçla firmanın bulunduğu binanın yakınına gelip bekliyor.

Yaklaşık iki saat sonra Burak E, 4 milyon 795 bin avronun bulunduğu iki çuvalla firmadan dışarıya çıkıp bekleyen lüks araca binip ayrılıyor.

Yarım saat sonra güvenlik görevlilerinden birinin durumu fark edip bildirmesiyle yetkililer, çevrede Burak E'yi araştırıyor.

Bu arada, Burak E'nin olaydan sonra saklanmak için kiraladığı merkez Sarıçam ilesi Gültepe Mahallesi'ndeki evde kuzeni Jale E. ile yakalanmasına ilişkin fotoğrafa da ulaşıldı.

Fotoğrafta zanlılar, elleri arkadan kelepçelenmiş ve yerde yatar halde görülüyor.

Firari Hasan B'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

- Olay

Banka ve kurumlar arası para transferi gerçekleştiren merkez Yüreğir ilçesindeki firmadan 25 Haziran'da nakil için yükleme yapıldığı sırada güvenlik şefi Burak E, iki çuvaldaki 4 milyon 795 bin avroyu çalarak lüks otomobille kaçmış, araç PTT Evleri Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunmuştu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince oluşturulan özel ekip tarafından yakalanan 27 şüpheliden aralarında Burak E'nin de olduğu 12'si tutuklanmış, 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Şüpheliler Mehmet Emin G. ve Hasan B'nin, hırsızlığın ardından Burak E'ye 150 bin avro vererek yollarını ayırdıkları, Burak E'nin payına düşeni alamadığı için parayı çalmaktan pişmanlık duyduğunu söylediği öne sürülmüştü.

Polis, Burak E'nin, kuzeni Jale E. aracılığıyla kendisindeki paranın bir kısmını kardeşi Berkay E, kuzeni Tolga Y, evini kiraladığı eniştesi Hasan Y. ve arkadaşı Serdal K'ye dağıttığını belirlemiş, şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda 73 bin avro ile 19 bin 500 lira ele geçirilmişti.

İstanbul'da yakalanan Mehmet Emin G'nin üstünde sahte kimlik ve yaklaşık 30 bin lira ele geçirilmiş, gittiği barlarda 120 bin lira harcadığı belirlenmişti.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:51
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