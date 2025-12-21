  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Uyuşturucu soruşturması genişliyor! 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Fenerbahçe İstanbul deplasmanında hata yapmadı

İslam ülkesi iddiaları doğruladı: Suriye'deki hedefleri vurduk!

Güllü’nün son feryadı yürek yaktı! Ünlü yapımcı Şahin Özer yıllar sonra o telefonun sırrını açıkladı

ABD askerleri öldürülmüştü... Suriye'den açıklama: Devam edeceğiz

'Yolsuzluk rüşvet' deyince 'adalet' akıllarına geliyor!

CHP’li Burcu Köksal’da yılbaşında partileyecek: Yerli ve milliliği sözde kaldı

Sadettin Saran’a akıl almaz destek! Soruşturma uyuşturucu, tezahürat 'dik dur eğilme'

Bakan Yumaklı’dan 81 ilde gıda seferberliği: Gıda güvenilirliği bizim kırmızı çizgimizdir!

Ayakkabı markası Golden Goose çoğunluk hisselerini Çili HSG’ye sattı! Yatırım şirketi satın aldı
Yerel Adana'da zehir tacirlerine darbe! Şafak vakti dev operasyon: 18 tutuklama
Yerel

Adana'da zehir tacirlerine darbe! Şafak vakti dev operasyon: 18 tutuklama

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Adana'da zehir tacirlerine darbe! Şafak vakti dev operasyon: 18 tutuklama

Adana İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonuyla sokaklar temizleniyor. Özel harekat polislerinin de desteğiyle önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 24 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonunda 24 şüpheli yakalandı, 18'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de desteğiyle adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Emniyeteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla, 2'si savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çanakkale'deki kazada 5 kişi can verdi
Çanakkale'deki kazada 5 kişi can verdi

Yerel

Çanakkale'deki kazada 5 kişi can verdi

Kütahya'da korkutan zincirleme kaza! Servis minibüsü tır ve otobüsle çarpıştı: 3 yaralı
Kütahya'da korkutan zincirleme kaza! Servis minibüsü tır ve otobüsle çarpıştı: 3 yaralı

Yerel

Kütahya'da korkutan zincirleme kaza! Servis minibüsü tır ve otobüsle çarpıştı: 3 yaralı

Motosikletle ön kaldırdı, kazaya davetiye çıkardı
Motosikletle ön kaldırdı, kazaya davetiye çıkardı

Yerel

Motosikletle ön kaldırdı, kazaya davetiye çıkardı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23