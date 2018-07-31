THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Adana’da yüksek gerilim hattı kopunca çözümü böyle buldular

Adana’da yüksek gerilim hattının kopması sonucu meydana gelen patlama sebebiyle vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken bisiklet süren bir çocuğun ‘ne korkacağız ki’ demesi dikkat çekti.

31 Temmuz 2018 Salı 09:41
Adana’da yüksek gerilim hattı kopunca çözümü böyle buldular

Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi 2486 Sokak'ta yüksek gerilim hattı aniden kopup mahallenin ortasına düştü. Bölgenin elektriği tamamen kesilirken, mahalleli plastik sandalyeler ile yolu kapatarak olası bir facianın önüne geçmek istedi.

Bir mahalle sakini, "Hava sıcak olduğu için sokak boştu, akşamüstü olsaydı olay farklı olurdu" dedi. Olay yerine gelen polis ekipleri tellerinin yanına kimseyi yaklaştırmadı.



''Ne korkacağız ki...''

Elektrik tellerinin kopmasıyla mahallede korku ve panik yaşandı. Ancak bisikletiyle gezinen bir çocuk gülerek hiçbir şey olmamış gibi "Kafamızın üzerine düştü. Son anda kurtulduk. Mahalleden geçiyordu pat etti, alev koptu" dedi. Çocuk, basın mensuplarının 'korktunuz mu?' sorusuna "Ne korkacağız ki" cevabını verdi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 09:41
  1. Adana
  2. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eczanede hayatının şokunu yaşadı!
    1. Eczanede hayatının şokunu yaşadı!
    2. Enerji kimlikli bina sayısı 743 bin
    3. Afganistan'da patlama: 11 ölü
    4. Doların yine ateşi çıktı!
    5. İnanılır gibi değil! Hamile kadının..
    6. Rusya'dan İran açıklaması: Dayatamayız
    7. Kaz Dağları'nda alarm! Halk seferber..
    8. Altınımızı da uçağımızı da kendimiz..
    9. Bodrum'da kan donduran vahşet! Kürekle..
    10. “Helallik endişesi” katkı maddelerinde
    11. İran kendi kripto parasını çıkarıyor!
    12. Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı!
    13. Bedelli askerlik için verilen 'satılık..
    14. Esed ile PKK arasında alçak anlaşma!
    15. Türkiye şaha kalktı! Gelirler yüzde 30..
    16. Eczacılık taban puanları 2018 sıralama..
    17. Başkan Erdoğan onayladı! OHAL sonrası..
    18. TÜİK, ihracat ve ithalat oranlarını..
    19. Şimdi sıra tercihte
    20. İstanbul'da Jandarmadan sahte evrak..
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Alaattin Çakıcı'dan Trump ve Netanyahu'ya uyarı: 50-80 bin milisi her an...
    Alaattin Çakıcı'dan Trump ve Netanyahu'ya uyarı: 50-80 bin milisi her an...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Lise taban puanları yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
    Lise taban puanları yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
    BAE'ye mesaj: ABD'siz hiçsiniz, savaşamazsınız!
    BAE'ye mesaj: ABD'siz hiçsiniz, savaşamazsınız!