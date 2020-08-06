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Aktüel

Adana'da yolcu otobüsündeki kaçak sigaraları "Penny" buldu

Yeniakit Publisher
2020-08-06 12:50:31 -
Adana'da yolcu otobüsündeki kaçak sigaraları "Penny" buldu

ADANA (AA) - Adana'da eğitimli köpek "Penny" ile arama yapılan yolcu otobüsünde 1660 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda uygulama noktasında durdurduğu şehirler arası yolcu otobüsünde, eğitimli köpek "Penny" ile arama yaptı.

"Penny"nin tepki verdiği otobüsün bagajında, 1660 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli N.İ. emniyete götürüldü.

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