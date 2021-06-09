Adana’da yeraltı barajı yaptırılacak
Adana DSİ 6. Bölge Müdürlüğü, Hatay Hassa Akbez Yeraltı Barajı İnşaatı yapım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre ihale kapsamında kum–çakıl ocağı olarak işletilmiş rezervuar alanında şev düzenlemesi, 950 m taşkın seddesi, 1 adet tirol tipi regülatör yapısı, savak yapısı ve deşarj kanalı, 600 m dere ıslahı, besleme çukuru çevresinde 900 m tel çit yaptırılacak. İşin ihalesi 06.07.2021 tarih ve saat 10:30’da DSİ 6. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu - Cemalpaşa Mh. Ordu Cd. No:96 01120 Seyhan/ADANA’da gerçekleştirilecek.
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