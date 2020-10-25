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Aktüel Adana'da yediemin otoparkına sıçrayan yangında 9 araç hasar gördü
Aktüel

Adana'da yediemin otoparkına sıçrayan yangında 9 araç hasar gördü

Yeniakit Publisher
2020-10-25 17:20:14 -
Adana'da yediemin otoparkına sıçrayan yangında 9 araç hasar gördü

ADANA (AA) - Adana'da otluk alanda başlayan yangın yediemin otoparkına sıçradı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın daha sonra yakındaki yediemin otoparkındaki araçlara sıçradı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle, kamyon, kamyonet ve minibüsün de bulunduğu 9 araçta hasar meydana geldi.


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