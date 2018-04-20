Adana'da yasa dışı bahis oynatılan otomobilden para fışkırdı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. Aramada otomobilde yasa dışı bahis oynatıldığını tespit eden polis araçta bulunan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.



Polis, otomobilde yaptığı aramada ise paspas altında, koltuk aralarında yaklaşık 40 bin lira para ele geçirdi. Polis ekipleri, zanlıların yakalanmamak için otomobilde telefonlarla yasa dışı bahis oynattığını belirledi.



Paralara ve otomobile el konulurken sorguda suçlamaları kabul etmeyen zanlılar adliyeye sevk edildi.