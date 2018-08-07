Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 17 kişi gözaltına alındı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte bazı şüphelilerin yasa dışı bahis oynattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bu kişilerin adreslerine şafak vakti baskınlar yaptı. Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Evlerde arama yapan polisler, bazı dijital malzemelere el koydu.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.