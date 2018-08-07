Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 17 kişi gözaltına alındı
Yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen şüphelilere düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.07 Ağustos 2018 Salı 09:13
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte bazı şüphelilerin yasa dışı bahis oynattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, bu kişilerin adreslerine şafak vakti baskınlar yaptı. Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Evlerde arama yapan polisler, bazı dijital malzemelere el koydu.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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