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Aktüel Adana'da yargılanan 3 FETÖ sanığından birine 6 yıl 3 ay hapis verildi
Aktüel

Adana'da yargılanan 3 FETÖ sanığından birine 6 yıl 3 ay hapis verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-23 13:29:21 -
Adana'da yargılanan 3 FETÖ sanığından birine 6 yıl 3 ay hapis verildi

ADANA (AA) - Adana'da, FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan 3 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğer iki sanık beraat etti.

12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.A.T, M.G. ve A.K. ile avukatları katıldı.

Sanık M.A.T. savunmasında, örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullanmadığını ileri sürerek, "Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. FETÖ/PDY üyesi değilim. Terör örgütüne himmet adı altında finansal destekte bulunmadım. Örgütsel bir konumum yoktur, beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadıklarını belirterek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumunu dikkate alınarak sanık M.A.T'nin cezalandırılması, diğer sanıkların ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık M.A.T'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.

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