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Yerel Adana'da yağmur nedeniyle yollar göle döndü
Yerel

Adana'da yağmur nedeniyle yollar göle döndü

Yeniakit Publisher
2024-05-12 14:54:00 -

Adana'da aniden bastıran yağmur nedeniyle yollar göle dönerken, bir çok iş yeri ve ev sular içinde kaldı. Gürselpaşa Mahallesinde kapalı semt pazarı sular içinde kaldı. Pazarcı ve pazara gelen esnaf zor anlar yaşadı.

Öğleden sonra aniden bastıran yağmur nedeniyle özellikle merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde bulvar ve sokaklar göle döndü. Göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı.

Mahalle araları da nehre dönerken Gürselpaşa Mahallesinde yağmurlu birlikte etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçların dalı kırıldı. Yine Gürselpaşa Mahallesinde kapalı semt pazarı sular içinde kaldı. Pazarcı ve pazara gelen esnaf zor anlar yaşadı.

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