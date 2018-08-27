Adana'da uyuşturucu ve silah operasyonu!

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gülpınar Mahallesi'nde Sabri Ş.'ye ait ev ve kıraathanede uyuşturucu ve silah bulunduğu ihbarı aldı.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 778 gram esrar, 29 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek ele geçirdi.

Bunun üzerine şüpheli Sabri Ş. gözaltına alındı.

Şüphelinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.