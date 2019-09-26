Adana'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon Merkez Yüreğir ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 49 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir evde 49 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla Akdeniz Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğunu belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı. Köpeğin tepki verdiği odada çok sayıda poşette 49 kilo 100 gram esrar bulundu. Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili şüpheli Hakem Z. (48) gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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