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Adana'da uyuşturucu ticareti şüphelilerine 15 yıla kadar hapis istemi

Yeniakit Publisher
2020-05-15 10:30:31 -
Adana'da uyuşturucu ticareti şüphelilerine 15 yıla kadar hapis istemi

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen üç sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen tutuksuz D.Y, E.A. ve Y.O. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Şüpheliler D.Y, E.A. ve Y.O. için "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katına yaptığı operasyonda şüphelilerin parmak izleri tespit edilen torba içerisinde satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildiği aktarıldı.

Şüphelilerin fikir ve eylem işbirliği içerisinde kişisel kullanımı aşacak miktarda uyuşturucu maddeyi ticari maksatla bulundurduğu belirtilen iddianamede, zanlıların üzerlerine atılı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.

İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklar D.Y, E.A. ve Y.O. ise suçlamaları kabul etmedi.

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