  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 10:35:00 -
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki Sümer ve Sinanpaşa mahallelerinde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilenlere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 93,7 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 180 lira ele geçirildi.

Şüpheliler Y.Ö. (41), S.Y. (37), S.D. (43), Ü.U. (50) ve B.K. (44) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.Ö. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı