  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda, 49 kilo 925 gram esrar ile 2120 uyuşturucu hap ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-02 10:19:23 -
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Seyhan ilçesi Hanedan Mahallesi'ndeki bir otomobil tamirhanesine operasyon düzenledi.

Ekipler, iş yerinin deposunda "Oscar" isimli narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

Köpeğin tepki verdiği depodaki bir otomobil ve plastik bidonda 49 kilo 925 gram esrar ele geçirildi.

İş yerindeki Suriye uyruklu zanlılar Yasin H. (32) ve Hasan S. (37) gözaltına alındı.

Ekipler, Bey Mahallesi'ndeki bir eve de operasyon düzenledi.

Evde arama yapan ekipler, 2120 uyuşturucu hap ile ruhsatsız pompalı tüfek ve 32 bin 300 lira ele geçirdi, Ümit Y'yi (36) gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yiyin birbirinizi! Esed'i kalbinden vurdular
Dünya

Yiyin birbirinizi! Esed'i kalbinden vurdular

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine hava saldırısı düzenlediği, saldırıda iki Suriye ordusu milisi ile üç müttefik savaşçının öldü..
Evli mankenle barda devrimcilik oynayan Barış Atay konuştu: Utanmıyorum, bu gurur verici bir şey...
Gündem

Evli mankenle barda devrimcilik oynayan Barış Atay konuştu: Utanmıyorum, bu gurur verici bir şey...

Bir barda kendisi gibi evli olan bir mankenle devrimcilik oynayan TİP'li Barış Atay, konuyla ilgili "Şu halimizden utanacağımızı falan zanne..
Bakan Koca resmen duyurdu! 'İkinci piki yaşıyoruz' deyip vakaların patladığı 10 ili açıkladı
Korona Virüs

Bakan Koca resmen duyurdu! 'İkinci piki yaşıyoruz' deyip vakaların patladığı 10 ili açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetesi Ahmet Hakan’a verdiği röportajda son günlerde koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışın nedeni ola..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı