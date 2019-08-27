Adana’da uyuşturucu operasyonu Adana’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

Adana’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 968 gram esrar, 4 gram bonzai, 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Ova ve Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde uyuşturucu satıldığı ihbarını aldı. Polis ihbar üzerine adreslere giderek baskın yaptı. Yapılan baskında uyuşturucu sattığı öne sürülen 6 zanlı yakalanırken, aramalarda 1 kilo 968 gram esrar, 4 gram bonzai ve 2 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyette sorgulamaları tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.