0553 313 94 23

Adana’da uyuşturucu operasyonu

Adana’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

27 Ağustos 2019 Salı 09:58
Adana’da uyuşturucu operasyonu

Adana’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 968 gram esrar, 4 gram bonzai, 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Ova ve Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde uyuşturucu satıldığı ihbarını aldı. Polis ihbar üzerine adreslere giderek baskın yaptı. Yapılan baskında uyuşturucu sattığı öne sürülen 6 zanlı yakalanırken, aramalarda 1 kilo 968 gram esrar, 4 gram bonzai ve 2 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.


Emniyette sorgulamaları tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 09:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan’dan “Eternity-2019” ortak tatbikat
    1. Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan’dan..
    2. Milyarlık savunma mesaisi
    3. ABD’den Lübnan’ı bombalayan İsrail’e..
    4. GÜNCELLEME - Sarıeroğlu'nun babası..
    5. Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem..
    6. Tellere takılan kumru kurtarıldı
    7. Beşiktaş’ın İtalyan ekibi Bologno’ya..
    8. Tunceli’de 2 terörist etkisiz hale..
    9. ÇMO’dan "anız yakmayın" çağrısı
    10. Emine Bulut’un kızına bir destekte..
    11. Aliağalı kadınlar Emine Bulut cinayeti..
    12. Nargilede "enfeksiyon" riski
    13. Piyasalar 'yeniden müzakere'..
    14. Eczacıbaşı VitrA, beşinci kez FIVB..
    15. Yüz ve boyun problemlerine dikkat
    16. Akademisyenler Rektör Karacoşkun’la..
    17. Psikolog Funda Es: “İnsanın en iyi..
    18. Kızılay sokakları yenileniyor
    19. Sır gibi saklanıyordu! Rusya yeni..
    20. Sözleşmeli personel alımı 2019 |..
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!