Adana’da uyuşturucu operasyonu Adana’da jandarmanın düzenlediği operasyonda 11 kilo uyuşturucu ’skunk’ maddesi ele geçirildi.

Adana’da jandarmanın düzenlediği operasyonda 11 kilo uyuşturucu ’skunk’ maddesi ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca merkez Seyhan ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 1 şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisinin alınması üzerine cumhuriyet savcısından alınan arama kararıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 şahıs ile birlikte 11 kilo skunk maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

İsmi açıklanmayan şahıs gözaltına alındı.

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