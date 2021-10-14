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Gündem Adana'da uyuşturucu operasyonu
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Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 10:12:00 -
Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde bir adrese baskın yaptı.

Adreste yapılan aramada, kırmızı reçeteyle satıldığı belirlenen 119 hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. (35), E.K. (45) ve B.C. (28) çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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