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Aktüel

Adana'da trafik kazası: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-29 23:00:55 -
Adana'da trafik kazası: 1 yaralı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ali Can Ş. idaresindeki 01 L 8186 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda, Hasan A. yönetimindeki 01 M 0206 yolcu minibüsüne çarptı.

Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Ali Can Ş. 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı incelemede 3 adet boş kovan bulması üzerine, Ali Can Ş'nin boşanma aşamasında olduğu eşinin yakınları tarafından düzenlenen silahlı saldırıdan kaçarken minibüse çarptığı iddia edildi.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

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