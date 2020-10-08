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Aktüel Adana'da trafik kazalarında 1'i bebek 4 kişi yaralandı
Aktüel

Adana'da trafik kazalarında 1'i bebek 4 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 17:50:02 -
Adana'da trafik kazalarında 1'i bebek 4 kişi yaralandı

ADANA (AA) - Adana'da meydana gelen 2 trafik kazasında 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Mesut Yüce'nin kullandığı 68 DN 311 plakalı otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra karşı şeride savruldu.

Bu sırada kazayı görerek yardım etmek için duran Ali Haydar idaresindeki 01 ZM 275 plakalı kamyonete de Hacı Ali Oruz'un kullandığı 80 GC 025 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Her iki kazada, sürücüler Yüce ve Oruz ile Oruz'un eşi Şehriban ve 6 aylık bebekleri Nur Oruz yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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