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Adana'da 'TOZ' eylemi!

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bozuk olan yollar yüzünden sürekli toz içinde kaldıklarını söyleyen kadınlar eylem yaptı.

06 Temmuz 2018 Cuma 10:03
Adana'da 'TOZ' eylemi!

Cumhuriyet Mahallesi Kışla Caddesinde altyapı çalışması nedeniyle bozulan yol bir türlü yapılmadı. Bu nedenle mahalle sürekli toz altında kalmaya başladı. Belediye, mahallelinin toz içinde kalmaması için yolu sulayarak geçici bir önlem buldu. Ancak yolun hala yapılmaması nedeniyle mahallede yaşayan kadınlar evlerinden getirdikleri eşyalarla yolu trafiğe kapattı.

Kadınlar artık toz yutmaktan usandıklarını, hastalarının olduğunu, bir türlü yolun yapılmadığını söyledi. Bazı kadınlar yolun artık patates ekilecek hale geldiğini, yol kenarında sarı lacivert yapılan bir evin tozdan sarı kırmızı olduğunu söyledi. Kadınlar büyükşehir, Tufanbeyli Belediyesi ve kaymakamlığın yolun yapılması için mayıs ayında söz verdiğini ancak bir türlü yapılmadığını bu nedene yolu kapattıklarını söyledi. Kadınlar eylem yaparken olay yerine gelen polis kanunsuz eylem yaptıklarını söyleyerek kadınları uyarıp yolu açtı.

Bu arada yetkililer de yolun en kısa sürede yapılması sözünü verdi. Kadınlar ise yolun yapılmaması halinde yine eylem yapacaklarını bildirdi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 10:03
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