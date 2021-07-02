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Gündem Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya eleman temin ettiği iddiasıyla yargılanan sanığa 9 yıl hapis
Gündem

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya eleman temin ettiği iddiasıyla yargılanan sanığa 9 yıl hapis

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya eleman temin ettiği iddiasıyla yargılanan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 14:51:00 -
Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya eleman temin ettiği iddiasıyla yargılanan sanığa 9 yıl hapis

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz M.G. yer almadı, sanığın avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasının güdümündeki bir dernekte sözde sorumlu düzeyinde aktif faaliyet yürüttüğünü ve örgüte eleman temin ettiği yönünde tespitler olduğunu belirtti.

Savcı, M.G. hakkında tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin olduğunu ve örgüt elemanlarının üzerinde hakimiyet kuracak şekilde hiyerarşik konumda bulunduğunu ifade ederek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık avukatı ise müvekkilinin PKK/KCK terör örgütü üyesi olmadığını ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanık M.G. hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.

 

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