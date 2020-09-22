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Aktüel Adana'da terör örgütü El Kaide sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
Aktüel

Adana'da terör örgütü El Kaide sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-22 14:11:08 -
Adana'da terör örgütü El Kaide sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü El Kaide üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan iki sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar İ.Ö. ve M.O. ile avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, İ.Ö'nün örgüte katılımı artırmak amacıyla toplantılar yaptığı ve para topladığının tespit edildiğini belirterek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması, M.O'nun ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık İ.Ö, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Ben hiçbir örgüt adına faaliyet göstermedim. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Diğer sanık M.O. da terör örgütü El Kaide üyesi olmadığını dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanık İ.Ö'yü "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, M.O'nun ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar verdi.

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