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Aktüel Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis cezası istemi
Aktüel

Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis cezası istemi

Yeniakit Publisher
2020-12-25 10:31:50 -
Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis cezası istemi

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia edilen Suriyeli M.F.H. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

M.F.H. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın DEAŞ'a katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı ve ele geçirilen dijital materyallerde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği belirtildi.

M.F.H'nin terör örgütüne katıldığı, örgüt tarafından adına düzenlenmiş kimliği kullandığı ve örgütsel eğitim aldığı kaydedilen iddianamede, sanığın kod isim kullandığı ve DEAŞ bünyesinde aktif faaliyet yürüttüğü bildirildi.

İddianamede savunmasına yer verilen M.F.H. ise suçlamaları kabul etmedi.

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