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Yerel Adana'da tepki çeken görüntüler! Kalaşnikofla balkondan ateş açtı
Yerel

Adana'da tepki çeken görüntüler! Kalaşnikofla balkondan ateş açtı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişinin kalaşnikofla balkondan havaya ateş açtığı anlar cep telefonu ile anbean görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 22:06:00 - 2023-01-09 22:17:09

Adana'da bir kişinin kaleşnikofla balkondan havaya ateş açtığı anlar cep telefonu ile anbean görüntülendi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir kişi uzun namlulu tüfek olan kaleşnikofla balkondan defalarca ateş açtı.

Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

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