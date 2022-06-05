Adana'da telefonunu çaldıran kadın polise hakaret yağdırdı!

Adana'da bir kadın cep telefonunun çalındığını iddia ederek emniyete başvurdu.

Olay yerine gelen polis memurları telefonunu çaldırdığını söyleyen kadına, karakola giderek işlem başlatılmasını gerektiğini ifade etti.

Anlam verilemeyen hakaretler tepki çekti

Bir anda polislere tepki göstermeye çalışan kadın, "Beni mi tehdit ediyorsun, ben sana telefonumun çalındığını söylüyorum. Hırsızlık şikayeti yapıyorum. Sen benim üzerime geliyorsun. Sen benim telefonum için benim peşimdesin." diye çıkıştı.

Daha da kontrolden çıkan kadın, polisleri, "Öldürürüm sizi" diyerek tehdit etti.

Doktor olduğunu öne süren kadının tuhaf halleri çevredeki amatör kameralarca kayıt altına alındı.