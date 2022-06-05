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Gündem Adana'da telefonunu çaldıran kadın polise hakaret yağdırdı!
Gündem

Adana'da telefonunu çaldıran kadın polise hakaret yağdırdı!

Adana'da telefonunu çaldıran kadının polislere çirkin hakaretleri gündem oldu. İHA'nın aktardığı görüntülerde kadının sebepsiz yere polislere bağırdığı anlar yer aldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-05 22:54:00 -

Adana'da bir kadın cep telefonunun çalındığını iddia ederek emniyete başvurdu.

Olay yerine gelen polis memurları telefonunu çaldırdığını söyleyen kadına, karakola giderek işlem başlatılmasını gerektiğini ifade etti.

Anlam verilemeyen hakaretler tepki çekti

Bir anda polislere tepki göstermeye çalışan kadın, "Beni mi tehdit ediyorsun, ben sana telefonumun çalındığını söylüyorum. Hırsızlık şikayeti yapıyorum. Sen benim üzerime geliyorsun. Sen benim telefonum için benim peşimdesin." diye çıkıştı.

Daha da kontrolden çıkan kadın, polisleri, "Öldürürüm sizi" diyerek tehdit etti.

Doktor olduğunu öne süren kadının tuhaf halleri çevredeki amatör kameralarca kayıt altına alındı.

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