Adana'da "tefeci" operasyonu

Adana'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 zanlının evinde, 121 bin 940 lira, 8 bin 500 avro, 2 milyon 350 bin lira değerinde 35 çek, 91 senet ve 20 tapu ile ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekiplerinin, dün, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldığı 17 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada, birer ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 2 kesici alet, 121 bin 940 lira, 8 bin 500 avro, 2 milyon 350 bin lira değerinde 35 çek, 91 senet, 20 tapu ile POS cihazı ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Polis, dün 110 kişiyi mağdur edip 5 milyon 700 bin lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 17 zanlıyı gözaltına almıştı.