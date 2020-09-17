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Aktüel Adana'da tartıştıkları iki kişiyi yaralayan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Aktüel

Adana'da tartıştıkları iki kişiyi yaralayan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 10:38:32 -
Adana'da tartıştıkları iki kişiyi yaralayan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da tartıştıkları iki kuzeni silah ve bıçakla yaralayarak kaçan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

S.Ç. (29) ve kuzeni K.Ç. (29), merkez Seyhan ilçesindeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında yüzdükleri sırada yanlarına otomobille 4 kişi geldi.

Zanlılar, araçlarına çarpıp kaçtıklarını iddia ettikleri iki kuzenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada S.Ç. tabancayla, K.Ç. de bıçakla yaralandı.

Olaya karışan 4 şüpheli araçlarıyla kaçtı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralılardan S.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıların kullandığı aracın plakasından kiralık olduğunu belirledi.

Ekip, aracı kiraladığını tespit ettiği Ş.K'yi yakaladı.

Daha sonra olaya karıştığı belirlenen F.K, M.E.Ş. ve K.Ç. de yakalandı.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Ş.K, F.K. ve M.E.Ş. tutuklandı, K.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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