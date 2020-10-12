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Aktüel Adana’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
Aktüel

Adana’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 09:55:05 -
Adana’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

ADANA (AA) - Adana’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 396 sikke ile 33 obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirlediği iki şüpheliyi takibe aldı. Ekip, zanlıların içinde bulunduğu otomobili Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki İncirlik Park Alanı'nda oluşturulan uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, torpido bölümündeki bir poşette tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 396 sikke ile 33 metal obje ele geçirildi.

Polis, Suriye uyruklu iki şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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