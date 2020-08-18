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Aktüel Adana'da tamir ettiği tarım aletinin altında kalan kişi yaralandı
Aktüel

Adana'da tamir ettiği tarım aletinin altında kalan kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 15:28:29 -
Adana'da tamir ettiği tarım aletinin altında kalan kişi yaralandı

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, tamir ettiği tarım aletinin altında kalan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Kurtaran'ın (59), Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde tamir ettiği müşterisine ait tarım aletinin bağlı olduğu traktör bilinmeyen nedenle hareket etti.

Kurtaran, traktörün arkasına bağlı tarım aletinin altında kalarak yaklaşık 30 metre sürüklendi.

Yaralanan Kurtaran, haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kurtalan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


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