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Adana'da taciz iddiası

Kız çocuğunu taciz ettiği ileri sürülen ve mahalleli tarafından linç edilmek istenen şüpheli polis tarafından gözaltına alındı

12 Ağustos 2019 Pazartesi 03:32
Adana'da taciz iddiası

ADANA (AA) - Adana'da kız çocuğunu taciz ettiği ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde bir kişinin kız çocuğunu taciz ettiği ve mahalleli tarafından darbedildiği ihbarı üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, darp sonucu yüzünün çeşitli yerlerinden yaralanan şüpheli Ş.T'yi vatandaşlardan aldığı sırada bir grubun saldırısına uğradı. Zanlıyı alarak bir evin damına çıkan ekipler, bulundukları yere takviye ekip gelmesini istedi. Bunun üzerine mahalleye Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı zırhlı ekiplerin yanı sıra özel harekat polisleri sevk edildi. Bu sırada olay yerinde görüntü almak isteyen bir gazetecinin kamerası kız çocuğunun yakınlarının saldırısı sonucu zarar gördü.

Takviye ekiplerin gelmesinin ardından şüpheli Ş.T, polis ekiplerince damdan indirilerek Dağlıoğlu Polis Merkezi'ne götürüldü. Daha sonra Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Ş.T. Ahlak Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 03:32
  1. Adana
  2. kız çocuğu
  3. taciz

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