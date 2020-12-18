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Aktüel Adana'da tabiat parkında piknik yapanlara para cezası
Aktüel

Adana'da tabiat parkında piknik yapanlara para cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-18 16:19:25 -
Adana'da tabiat parkında piknik yapanlara para cezası

ADANA (AA) - Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlere uymayan 5 kişiye toplam 4 bin 500 lira ceza yazıldı.

Jandarma ekipleri, Pozantı ilçesi Belemedik Mahallesi'nde bulunan tabiat parkında bazı kişilerin sosyal mesafe kuralına uymadığını belirledi.

Bölgede piknik yapan ve kurallara uymayan 5 kişiye, 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu 282. Maddesi gereğince "piknik yapmak" suçundan 900'ar lira ceza yazıldı.

Ekipler, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında piknik yapmanın yasak olduğunu belirterek, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

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