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Gündem Adana'da tabancayla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Gündem

Adana'da tabancayla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'da tabancayla bacağından vurulan kişi ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 07:28:00 -
Adana'da tabancayla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi Çatalan Caddesi'nde bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine, olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, A.T'nin bacağından tabancayla vurulduğunu tespit etti.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili araştırma yapan yaralı A.T'nin bir otomobilden vurulmuş halde indiğini ve çevredekilerden yardım istediğini belirledi.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, olaya karıştığı değerlendirilen iki kişiyi gözaltına aldı.

 

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