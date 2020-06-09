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Aktüel

Adana'da Suriye uyruklu DEAŞ sanığının yargılanmasına başlandı

Yeniakit Publisher
2020-06-09 14:48:12 -
Adana'da Suriye uyruklu DEAŞ sanığının yargılanmasına başlandı

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapsi istenen sanık, hakim karşısına çıktı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Suriye uyruklu sanık W.K, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık W.K, ''Ben DEAŞ terör örgütü üyesi değilim. Örgütün silahlı eylemlerine katılmadım. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ederim.'' ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve diğer celse dinlenmeyen tanıkların hazır edilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık W.K'nin tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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