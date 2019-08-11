0553 313 94 23

Adana'da şüpheli ölüm

11 Ağustos 2019 Pazar 00:50
Adana'da şüpheli ölüm

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuk arazide ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde vatandaşlar, arazide yerde hareketsiz yatan bir çocuk görmeleri üzerine durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada cenazenin Vahap Aslan'a (15) ait olduğunu tespit etti.

Aslan'ın evinin olay yerinin yakınında olduğu ve ailesine ''Dolaşacağım'' diyerek ikametinden ayrıldığı belirtildi.

Acı haberi alarak olay yerine gelen çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi.

Cenaze otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 00:50
  1. Adana
  2. arazi
  3. çocuk
  4. Şüpheli Ölüm

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Tahsin Paşa' bu kez orada görüntülendi!
    1. 'Tahsin Paşa' bu kez orada görüntülendi!
    2. Hortum AZ Alkmaar'ın stadını yıktı..
    3. Kocaeli'de kavga: 3 yaralı
    4. Adana'da şüpheli ölüm
    5. 17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali
    6. Didim’de elektrik kontağından çıkan..
    7. Çanakkale'de şehitliklerin yakınında..
    8. TGB'den 'Kaz Dağları' tepkisi! AB..
    9. Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1..
    10. Çanakkale alevlere teslim
    11. Kaçan kurbanlığı polis ve vatandaşlar..
    12. "Denizli'deki depremde hasar tespit..
    13. GÜNDEM ÖZETİ / 11 Ağustos 2019
    14. TÜMSİAD Başkanı Gümüş’ten Bayram mesajı
    15. Çanakkale'de orman yangını
    16. Emniyet Genel Müdürü Aktaş, trafik..
    17. Myanmar’da ölü sayısı 41’e yükseldi
    18. Meteoroloji'den 5 ile 'bayram' uyarısı!
    19. Bakan Soylu, trafik denetimine katıldı
    20. Nijerya'da serbest bırakılan kaptanın..
    'Putin'in sadık piyadesi' Kadirov'dan 'Şeyh Şamil' için alçak iftiralar: 'Terör suçu' işledi
    'Putin'in sadık piyadesi' Kadirov'dan 'Şeyh Şamil' için alçak iftiralar: 'Terör suçu' işledi
    Keşmirli aktivistten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
    Keşmirli aktivistten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    FETÖ, Kılıçdaroğlu’nun o konuşmasını neden servis etti? Kemalizm bitti yerine Apoizm geldi
    FETÖ, Kılıçdaroğlu’nun o konuşmasını neden servis etti? Kemalizm bitti yerine Apoizm geldi