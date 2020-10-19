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Aktüel Adana'da şüpheli araçtan 205 bin uyuşturucu hap ve 8 kilo 250 gram esrar çıktı
Aktüel

Adana'da şüpheli araçtan 205 bin uyuşturucu hap ve 8 kilo 250 gram esrar çıktı

Otoyolda kovalamacayla yakalanan iki kuzen tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 09:52:18 -
Adana'da şüpheli araçtan 205 bin uyuşturucu hap ve 8 kilo 250 gram esrar çıktı

ADANA (AA) - Adana'da kovalamacayla durdurulan hafif ticari araçta kapılara gizlenmiş 205 bin uyuşturucu hap ile 8 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla hafif ticari bir araçla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığını belirledi.

İçinde iki kişinin bulunduğu aracı, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda takibe alan ekip "dur" ihtarında bulundu.

Şüpheliler, ihtara uymayarak ekip aracına çarpıp kaçtı.

Ekip, kovalamaca sonucu amca çocukları olduğu öğrenilen şüpheliler R.S. ve R.S'yi yakaladı.

Zanlıların aracında narkotik dedektör köpeğiyle inceleme yapıldı.

Köpeğin, aracın kapılarına tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, 205 bin uyuşturucu hap ve 8 kilo 250 gram esrar bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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