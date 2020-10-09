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Aktüel Adana'da sulama kanalında ceset bulundu
Aktüel

Adana'da sulama kanalında ceset bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-09 16:30:53 -
Adana'da sulama kanalında ceset bulundu

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Gökçeler Mahallesi'ndeki tarım arazisinde çalışan işçiler Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında erkek cesedi olduğunu fark etti.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sualtı Grup Amirliği ekipleri, akıntıda sürüklenen cesedi kıyıya çıkardı.

Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.



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