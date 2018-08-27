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Adana'da sulama kanalına giren 10 yaşındaki çocuk kayboldu

Adana'da yüzmek için sulama kanalına giren 10 yaşındaki Afgan çocuk, akıntıya kapılarak kayboldu. Polis ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:03
Adana'da sulama kanalına giren 10 yaşındaki çocuk kayboldu

Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalı kıyısında ailesiyle gezintiye çıkan Afganistan uyruklu Rami Kebiri, bir süre sonra yüzmek için suya girdi.

Akıntıya kapılarak gözden kaybolan çocuk için polis ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

AİLESİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Arama çalışmaları sürerken sulama kanalının korkuluklarına tutunarak uzun süre ağlayan anne Uveyde ve abla Vahide Kebiri bir süre sonra baygınlık geçirdi.

Baygınlık geçiren çifte olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti. Kayıp çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

 

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:03
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