Adana'da sosyal medyadan terör propagandasına hapis cezası
Adana'da sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanığa 4 yıl 8 ay hapis cezası verildi.31 Temmuz 2018 Salı 13:23
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Faysal Şendul ile avukatı katıldı.
Şendul savunmasında, yaptığı paylaşımların terör propagandası amacı taşımadığını ileri sürerek beraatini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamına giren deliller dikkate alınarak sanığın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.
Mahkeme heyeti, sanık Şendul'u 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
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