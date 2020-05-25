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Aktüel

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasına helikopterli denetim

Yeniakit Publisher
2020-05-25 14:33:08 -
Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasına helikopterli denetim

ADANA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Adana'da helikopterle denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri, salgınla mücadele kapsamında 81 ilde Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde vatandaşların tedbirlere uyup uymadığını havadan ve karadan denetledi.

Polis helikopteriyle cadde ve sokaklar havadan taranarak anonslar yapıldı, ihlal tespit edildiğinde ekipler ilgili bölgeye yönlendirildi.

Şehrin işlek cadde ve kavşaklarında da uygulama yapan polis, sürücü ve yayaları durdurarak izinlerinin olup olmadığını kontrol etti.

Kısıtlamayı ihlal edenlere ceza uygulandı.

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