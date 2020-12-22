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Aktüel Adana'da silahlı saldırıya uğrayan motosikletli yaralandı
Aktüel

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan motosikletli yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 22:29:09 -
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan motosikletli yaralandı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, silahlı saldırı sonucu yaralanan motosikletli lokanta çalışanı hastaneye kaldırıldı.

M.B, kullandığı 01 ACK 619 plakalı motosikletiyle Alparslan Türkeş Bulvarı'nda seyir halindeyken, başka bir motosikletteki 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıyı gerçekleştiren motosikletliler olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Bir lokantada paket servis elemanı olarak çalışan M.B, 112 sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastahanesine kaldırıldı.

Saldırıda yaralanan M.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


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